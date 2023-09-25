Aksaray'da hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan kişi araçta uyurken yakalandı
Aksaray'da hırsızlık suçlarından hakkında toplam 11 yıl hapis cezası bulunan kişi otomobilde uyurken yakalandı.
Aksaray'da hırsızlık suçlarından hakkında toplam 11 yıl hapis cezası bulunan kişi otomobilde uyurken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ereğlikapı Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.
Araca yaklaşan ekipler, uyuduğu anlaşılan kişinin 10 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan I. olduğunu belirledi.
Hasan I, gözaltına alındı.