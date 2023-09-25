Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi

Aksaray'daki evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında çıkan yangında yaşamını yitiren Cihan Carruh'un cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve Ramazan Kaşlı ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Öte yandan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün'ün babası Mustafa Tüzün'ün cenazesi de aynı camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.