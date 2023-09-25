Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Aksaray'daki evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'daki evde çıkan yangında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'daki evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında çıkan yangında yaşamını yitiren Cihan Carruh'un cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve Ramazan Kaşlı ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

        Öte yandan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün'ün babası Mustafa Tüzün'ün cenazesi de aynı camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Aksaray'da hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan kişi araçta uyurken yak...
        Aksaray'da hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan kişi araçta uyurken yak...
        Hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı
        Hırsızlıktan 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, araçta uyurken yakalandı
        Aksaray'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü (2)
        Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü (2)
        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Minibüsler kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
        Minibüsler kavşakta çarpıştı: 5 yaralı