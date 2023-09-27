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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:27
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kemal Oflaz (58) yönetimindeki 07 APZ 668 otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Hassas Kavşağı'nda Hacı Ali Öztürk (73) yönetimindeki 68 ACV 730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emeni Öztürk (74) ve Hacer Bulat (45) yaralandı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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