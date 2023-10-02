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        Aksaray'da sağanak sonrası istinat duvarı yıkılan apartmanda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

        Aksaray'da etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı yıkılan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:30
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        Aksaray'da sağanak sonrası istinat duvarı yıkılan apartmanda mahsur kalan çocuk kurtarıldı
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        Aksaray'da etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı yıkılan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

        Apartmanı su basması sonucu Afganistan uyruklu Abdulsabir K. (4) bodrumda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Abdulsabir K. kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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