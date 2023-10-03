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        Aksaray'da 21 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

        Aksaray'da çeşitli suçlardan hakkında toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:36
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        Aksaray'da 21 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
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        Aksaray'da çeşitli suçlardan hakkında toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine durduğu kişinin, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında toplam 21 yıl hapis cezası bulunan M.K. (30) olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, cezaevine gönderildi.

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