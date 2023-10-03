Aksaray'da 6 milyon makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir kamyonda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Aksaray'da bir kamyonda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 milyon makaron ele geçirildi, sürücü M.B. (51) gözaltına alındı.