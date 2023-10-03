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        Aksaray'da 6 milyon makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir kamyonda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:40
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        Aksaray'da 6 milyon makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da bir kamyonda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 milyon makaron ele geçirildi, sürücü M.B. (51) gözaltına alındı.

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