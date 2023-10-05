Aksaray'da Mısır yılanı ve tarantula ele geçirildi Aksaray'da ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen Mısır yılanı ve tarantulaya el konuldu.

Aksaray'da ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen Mısır yılanı ve tarantulaya el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, kentte ikamet eden A.A'nın (25), elinde bulundurduğu Mısır yılanı ve tarantulayı satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Nevşehir-Aksaray kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda A.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda Mısır yılanı ve tarantula olduğunu tespit etti.

El konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

A.A hakkında, kaçakçılıktan işlem yapıldı.