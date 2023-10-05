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        AK Parti Aksaray İl Başkanı Aktürk'ten partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:

        AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:44
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        AK Parti Aksaray İl Başkanı Aktürk'ten partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama:
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        AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Aktürk, AK Parti Aksaray İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'den bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduklarını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

        "AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Eser ve hizmet politikalarını bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanıyoruz. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz."

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