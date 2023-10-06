Aksaraylı genç kız Çinli iş insanıyla hayatını birleştirdi ZEKERİYA KARADAVUT - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Arapça öğrenmek için Ürdün'e Aksaraylı Esra Koç, dil kursunda tanıştığı Çinli Müslüman Xıaolong Ma ile Türk örf ve adetlerine göre yapılan kız isteme ve nikah töreniyle evlendi.

ZEKERİYA KARADAVUT - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Arapça öğrenmek için Ürdün'e Aksaraylı Esra Koç, dil kursunda tanıştığı Çinli Müslüman Xıaolong Ma ile Türk örf ve adetlerine göre yapılan kız isteme ve nikah töreniyle evlendi.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Koç, yaz tatilinde Arapça dil eğitimini geliştirmek için Ürdün'e gitti. Koç, burada İslam Hukuku üzerine yüksek lisans yapan ve dil kursu işleten 25 yaşındaki Çinli Xıaolong Ma ile tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenmeye karar verdi.

Çin'den gelen Ma'nın aile büyükleri, Aksaray'da Koç'u ailesinden istedi.

Ürdün'de yaşayacak olan çift, Türk örf ile adetlerine göre yapılan kız isteme ve nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

- İlk görüşte birbirlerini aşık oldular

Esra Ma, AA muhabirine, çok güzel bir ahlaka sahip olan eşinin, tanışmalarından kısa süre sonra kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine evlenme sürecinin başladığını aktaran Esra Ma, "Eşimi yakınlarıyla evimize davet ettik. Ailem evlenmemize onay verdi. Tanışmamızdan yaklaşık üç ay sonra evlendik. Her şeyi Türk örf ve adetlerine göre yerine getirdik. Tuzlu kahve yerine tuzlu su içirdim, nikahta ayağına bastım, nişan yüzüğümüz takılırken 'makas kesmedi" gibi adetlerimizi yerine getirdik. Bu süreç çok uyumlu ilerledi." diye konuştu.

Esra Ma, eşine ilk görüşte aşık olduğunu, sevdiği kişiyle evlenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çinli bir damatla evlilik fikrinin ilk başlarda herkese garip geldiğine değinen Esra Ma, "Dilimiz ortak değil. Ortak dil olarak Arapça konuşuyoruz. İlk başlarda bir sorun çıktığında "Ne yaparız?" diye korkmuştum ama kalplerimiz birleştiği için bu sorunları çabuk atlattık." dedi.

- "Kültürümüzün ve adetlerimizin farklı olması beni olumsuz etkilemedi"

Xıaolong Ma ise tanışma teklifinin kendisinden geldiğini, sonrasında evlenme teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Eşinin ailesinin de kendisini benimsediğini vurgulayan Ma, "Bir Türk kızıyla evleneceğimi hayal bile edemiyordum. Rüyada gibiyim, hala inanamıyorum. Kültürümüzün ve adetlerimizin farklı olması beni olumsuz etkilemedi. Allah'a şükür bugün nikahımızı kıyarak evlendik. En az 5 çocuğumuz olsun istiyorum. Gençlerin evlenmesi için anne ve babalara çok iş düşüyor. Ailelerin gençlerin evlenmelerini teşvik etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.