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        Bıçak zoruyla girdiği evde yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını gasbeden zanlı tutuklandı

        Aksaray'da gasp ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:35
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        Bıçak zoruyla girdiği evde yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını gasbeden zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da gasp ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sultanhanı ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki S.S'nin evine bıçak zoruyla giren zanlı, para ve ziynet eşyası alarak kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

        Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının eşkalini tespit eden ekipler, Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evin çatı katında M.K'yi (25) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, zanlının Kılıçaslan Mahallesi'nde bir evden elektronik eşya çaldığı da belirtildi.

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