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        Aksaray'da okulda yemek sırasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:03
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        Aksaray'da okulda yemek sırasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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        Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti.

        Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde dün, öğle yemeği için sıra bekleyen İsmail Bozlak, rahatsızlandı.

        Öğretmenleri ile okuldaki bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        İlk belirlemelere göre kalp krizinden şüphelenilen çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Bozlak için taziye mesajı yayımladı.

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