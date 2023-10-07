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        Sultanhanı ilçesine bir hayırsever aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezi yaptırıyor

        Sultanhanı ilçesinde hayırsever Halil İbrahim Yumuşak tarafından yaptırılacak aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:35
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        Sultanhanı ilçesine bir hayırsever aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezi yaptırıyor
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        Sultanhanı ilçesinde hayırsever Halil İbrahim Yumuşak tarafından yaptırılacak aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezinin temeli atıldı.

        Temel atma törenine Kaymakam Serkan Ala, Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Yapılan duanın ardından merkezlerin temeli atıldı.

        Ala, hayırsevere teşekkür etti.

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