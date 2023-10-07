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        GÜNCELLEME - Aksaray'da okulda fenalaşarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:51
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da okulda fenalaşarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde dün, öğle yemeği için sıra bekleyen İsmail Bozlak, rahatsızlandı.

        Öğretmenleri ile okuldaki bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Bozlak'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

        Naaş, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına ailenin üyelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da katıldı.

        İlk belirlemelere göre çocuğun kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyor. Bozlak'ın kesin ölüm nedeninin patoloji incelemesi sonrası belirleneceği öğrenildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Bozlak için taziye mesajı yayımladı.

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