Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Aksaray'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:14 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Ali C. (33) idaresindeki 42 AEM 386 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 4'üncü kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan F'ye (53) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ayhan F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Mehmet Ali C. gözaltına alındı.

        Ayhan F'nin pazar alışverişi yaptıktan sonra evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        TIR, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        TIR, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Aksaray'da okulda fenalaşarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki ç...
        GÜNCELLEME - Aksaray'da okulda fenalaşarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki ç...
        Sultanhanı ilçesine bir hayırsever aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezi ya...
        Sultanhanı ilçesine bir hayırsever aile sağlık ve 112 acil çağrı merkezi ya...
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşıp ölen 10 yaşındaki İsmail, toprağa v...
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşıp ölen 10 yaşındaki İsmail, toprağa v...
        Yolcu otobüsünün önünü kesip, camını kıran 2 kardeş tutuklandı
        Yolcu otobüsünün önünü kesip, camını kıran 2 kardeş tutuklandı
        Aksaray'da önünü kestikleri yolcu otobüsünün camını kıran 2 kişi tutuklandı
        Aksaray'da önünü kestikleri yolcu otobüsünün camını kıran 2 kişi tutuklandı