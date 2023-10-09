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        Aksaray'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da, hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:23
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        Aksaray'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da, hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mehmet K. (67) idaresindeki 51 ACR 781 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 20. kilometresinde, Metin Ü. yönetimindeki 06 CHD 80 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Mehmet K'nin yanı sıra araçtaki Dilara (20), Fatma (67), Murat Karan K. ve Dürdane (41) ile Elif Su T. yaralandı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Su T'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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