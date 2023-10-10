Aksaray'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Aksaray'da seyir halindeki plastik hammadde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray'da seyir halindeki plastik hammadde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında seyir halinde olan İskender Ş. idaresindeki 34 BZN 673 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma görevlileri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Ulaşıma kapanan kara yolu, dorsenin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.