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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:31
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde'de, paket servisi yapan Mehmet Efe Altan yönetimindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, Ali Kağan K. (22) idaresindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü Altan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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