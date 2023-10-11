Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede gencin cenazesi, Hatay'a gönderildi
Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede Mehmet Efe Altan'ın cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.
Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede Mehmet Efe Altan'ın cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.
Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde'de, dün paket servisi yaptığı sırada otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Mehmet Efe Altan'ın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisi tamamlandı.
Aile yakınlarına teslim edilen Altan'ın cenazesinin memleketi Hatay'da defnedileceği belirtildi.
Öte yandan Altan'ın, Hatay'da yaşadığı ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmak için Aksaray'a geldiği öğrenildi.
4 ay önce evlenen ve ailesiyle birlikte Aksaray'da yaşayan Altan'ın eşinin 2 aylık hamile olduğu kaydedildi.