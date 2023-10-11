Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede gencin cenazesi, Hatay'a gönderildi

        Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede Mehmet Efe Altan'ın cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede gencin cenazesi, Hatay'a gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede Mehmet Efe Altan'ın cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

        Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde'de, dün paket servisi yaptığı sırada otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Mehmet Efe Altan'ın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsisi tamamlandı.

        Aile yakınlarına teslim edilen Altan'ın cenazesinin memleketi Hatay'da defnedileceği belirtildi.

        Öte yandan Altan'ın, Hatay'da yaşadığı ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmak için Aksaray'a geldiği öğrenildi.

        4 ay önce evlenen ve ailesiyle birlikte Aksaray'da yaşayan Altan'ın eşinin 2 aylık hamile olduğu kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Kazada ölen depremzede kurye, 3 ay önce evlenmiş
        Kazada ölen depremzede kurye, 3 ay önce evlenmiş
        Güney Kore Hwaseong Şehri Meclisi Üyeleri, Eskil Belediye Başkanı Belgemen'...
        Güney Kore Hwaseong Şehri Meclisi Üyeleri, Eskil Belediye Başkanı Belgemen'...
        Aksaray'da ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı
        Aksaray'da ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
        Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
        Aksaray'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Aksaray'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü