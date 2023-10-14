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        Aksaray'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:31
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        Aksaray'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Okan Demir (35) idaresindeki 34 EOD 575 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağı'nda Musamettin Bozkurt (50) kontrolündeki 68 ACU 775 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Bozkurt, kurtarılamadı.

        Demir ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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