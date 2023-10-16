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        Aksaray 5. Kitap Günleri başladı

        Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:33
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        Aksaray 5. Kitap Günleri başladı
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        Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda düzenlenen törende, heyecan duyulacak yazarlarla birlikte olunacağını söyledi.

        Bu heyecanın hep birlikte yaşanacağını aktaran Kumbuzoğlu, "100'den fazla standı gezeceğiz. Yaklaşık 50 bin öğrenci olmak üzere 110 bin vatandaşımızı ağırlayacağız. Okumak bizim her şeyimiz. Değerli gençler ve çocuklar, bu etkinlikte hep birlikte burada vakit geçireceğiz." ifadesini kullandı.

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise çocuklara yönelik de birçok aktivite gerçekleştirilecek Kitap Günleri'nin 22 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

        Kentte okuma oranının yüksek olduğunu vurgulayan Dinçer, etkinliğe 95 yayınevi ve 29 yazarın katıldığını kaydetti.

        AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da Kitap Günleri'nin Aksaray'a yakışan en güzel etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi.

        Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler ve vatandaşlarla yayınevi stantlarını gezdi.

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