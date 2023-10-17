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        Aksaray'da 4,5 milyon makaron ele geçirildi

        Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:20
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        Aksaray'da 4,5 milyon makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmada, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.O. gözaltına alındı.

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