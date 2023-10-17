Aksaray'da 4,5 milyon makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Giriş: 17.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:20
Aksaray'da bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmada, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.O. gözaltına alındı.