Aksaray'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen şüpheli Ş.B. (25), Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde apartmana giren şüphelinin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.