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        Aksaray'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:53
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        Aksaray'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Bedir Muhtar Mahallesi'nde Yusuf G. (28), Ferhat K. (45) ve Abdurrahman Ç. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf G, Abdurrahman Ç'yi bıçakladı. Abdurrahman Ç. de evden aldığı tabancayla Ferhat K'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Abdurrahman Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendi aracıyla aynı hastaneye giden Ferhat K'nin, tedavisinin ardından kaçtığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, Ferhat K. ile Yusuf G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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