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        Aksaray'da Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi yapıldı

        Aksaray'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:26
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        Aksaray'da Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi yapıldı
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        Aksaray'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Aksaray Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla, İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Ulu Cami önünde toplandı.

        Oturma eylemi başlatan kadınlar adına konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Aksaray Kadın Kolları Başkanı Neslihan Görgülü, vicdan sahibi sivil toplum örgütleri kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için burada olduklarını söyledi.

        Görgülü, İsrail’in Filistin’de defalarca katliam gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "İki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye 17 yıldır abluka uygulanıyor. Bölge adeta bir toplama kampına çevrildi. Gazze'ye yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı. İsrail'in uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz."

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