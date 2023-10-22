Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti.
Giriş: 22.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:17
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Armada Praxis Yalıkavak'ın 15-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yalıkavak, maçı 10 sayı farkla kazandı.