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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:17
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 35-25 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Armada Praxis Yalıkavak'ın 15-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yalıkavak, maçı 10 sayı farkla kazandı.

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