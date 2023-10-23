Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.