Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı (2)
        Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı (2)
        Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı
        Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı
        Paralimpik sporcu Bilal Tekin, golbolda önemli başarılara katkı sağlamak is...
        Paralimpik sporcu Bilal Tekin, golbolda önemli başarılara katkı sağlamak is...
        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalan...
        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalan...
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 22 bin lira para cezası
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 22 bin lira para cezası
        Aksaray'da kargo yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da kargo yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı