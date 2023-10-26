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        Aksaray'da 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

        Aksaray'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Hatıra Ormanına fidanlar dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:32
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        Aksaray'da 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Aksaray'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Hatıra Ormanına fidanlar dikildi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler Akin köyü yolu 1. kilometresindeki 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, fidanları toprakla buluşturdu.

        Kumbuzoğlu, gazetecilere, herkesin bulduğu uygun yere ağaç dikmesi gerektiğini söyledi.

        Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bugün ve gelecek için ağaç dikmemiz gerekiyor. Hedefimiz Aksaray'ın her tarafını yeşil bir alan yapmak. Bugün çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmamız nedeniyle çok mutluyuz. Allah nice 100 yıllar göstersin inşallah."

        Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, çocuklarla fidan dikerek can suyu verdi.

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