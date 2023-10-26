Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi
Aksaray'daki trafik kazasında yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.
Aksaray'daki trafik kazasında yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.
Yunus Emre Mahallesi 125. Cadde Kavşağı'nda, dün, Muharrem Tunç (22) idaresindeki 68 DE 305 plakalı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Tunç'un cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Tunç'un yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.