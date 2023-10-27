Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, Milli Mücadele'nin zaferle neticelenmesinin ardından ilan edilen Cumhuriyetin, istiklal mücadelesinin birlik ve beraberlik ruhunun büyük bir eseri olduğunu belirtti.

Binlerce yıllık devlet geleneğiyle harmanlanmış olan Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın milletçe gururunu ve coşkusunu karşıladıklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." sözleriyle ilan ettiği Cumhuriyet, milletimizin eşsiz fedakarlığı, tarifsiz mücadelesi neticesi bizlere armağan edilmiştir. Tüm dünyaya Türk milletinin iradesine hiçbir zaman pranga vurulmayacağını ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, ülkesinin değerlerini benimseyen ve milli duruşu özümseyen bireyler olarak Cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu gururu taşımaktır. "Türkiye’nin Yüzyılı" hedefinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."