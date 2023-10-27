Ihlara Vadisi'ne yapraklarla 100. yıl yazıldı

Aksaray Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ihlara Vadisi'ne yapraklarla 100. yıl yazdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'ne yapraklarla 100. yıl yazıldığını belirtti.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümüne özel farklı bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak geldiğimiz bugünde şan ve şeref dolu bir 100 yılı tamamlıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı adını verdiği bu atılımı, tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi milli bir vizyon olarak görüyoruz. Bu vizyon ışığında bizler, Cumhuriyet'e sahip çıkarak atalarımızdan aldığımız bu emaneti ilk günkü azim ve kararlılıkla gelecek nesillere taşımanın gayretinde olacağız. Ülkemizin her köşesinde coşku ve gurur bir arada yaşatan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şehrimizde yaşayan her vatandaşımızı bu coşkumuza ortak olmaya davet ediyor, herkesi işyeri ve evlerini Türk Bayrağı ile donatmaya davet ediyorum."