Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kumbuzoğlu, mesajında, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesi olan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, Türk Milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin taçlanmış hali olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Onun için Cumhuriyetin ilanı, sadece yeni bir rejimin ilanı ya da sadece bir yönetim şekli değişikliği değildir. Cumhuriyet, yeniden dirilişin, yeni bir devletin ve en büyük sevdamızın adıdır. Cumhuriyet, fazilettir, erdemdir, özgürlüktür. Cumhuriyet, bu topraklardaki varlığımızdır. Cumhuriyet, ay yıldızlı al bayrağımızın ebediyen dalgalanışıdır. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri, en kıymetli emanetidir. Yokluklar içinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün; yerli ve milli sanayi hamlesi ile kendi İHA, SİHA, tank ve helikopterlerini, yüz yıllık hayali olan kendi otomobilini üretiyor, uzaya kendi uydularını fırlatıyor, yurtta ve dünyada barışın teminatı oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz."