Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Giriş: 27.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:06
Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda M.A. (32) idaresindeki bir tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.