Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron ele geçirildi Aksaray'da bir tırda 6 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:06 facebook

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