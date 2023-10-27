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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:14
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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar, Paşacık ve Ereğlikapı mahallerindeki evlerden bir miktar para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.Ü'yü (36), Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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