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        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:36
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        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yakup Altınkaya (30) idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol çalışması yapılan alana park edilen iş makinesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Altınkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazayı gören bekçi Aytekin Kılıç, AA muhabirine, sürücünün yoldan çıkarak direk park halindeki iş makinesine arkadan çarptığını söyledi.

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