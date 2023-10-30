Aksaray'da doğan 100. Yılın ilk bebeklerini Vali Kumbuzoğlu ziyaret etti

Aksaray’da 100. Yıl kutlamalarının yapıldığı gün doğan ilk bebekleri Vali Kumbuzoğlu ziyaret etti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde yeni doğan 3 bebeği ziyaret etti.

Cumhuriyetin 100. Yılında doğan 3 bebeğin ailelerini tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan Vali Kumbuzoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında doğan Amine, Uğur ve İkra adı verilen bebeklerin çok özel ve çok anlamlı bir günde doğduğunu söyledi.

Ailelerin heyecan ve mutluluklarına ortak olduklarını kaydeden Vali Kumbuzoğlu; "Bunun çok büyük değer ve önemi var. Çok farklı heyecan hissediyoruz. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılının ilk anlarında üç yavrumuzu Amine, Uğur ve İkra evlatlarımızı ziyaret ederek annelerine hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunduk. Geleceğimizi, Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin değerlerini emanet edeceğimiz gençlerin ilk başlangıcı olan bebekliklerine bu özel günde şahitlik ettik. Bu sevinci paylaştık. Onların vatana, millete, devlete hayırlı olmalarını temenni ediyoruz. Allah Cumhuriyetimizi daim kılsın. Ülkemize zeval vermesin." dedi.

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Onur Karaca’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Kumbuzoğlu bebeklere altın, annelerine Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve her bebek için de ayrıca bir çam fidanı armağan etti.