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        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:02
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        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kadir Can Sögüt (29) idaresindeki 38 AAC 467 plakalı otomobil ile Hikmet Gökoğlu kontrolündeki plakasız motosiklet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, sürücü Gökoğlu ile motosikletteki Samet Tokmak (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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