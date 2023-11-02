Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Can Sögüt (29) idaresindeki 38 AAC 467 plakalı otomobil ile Hikmet Gökoğlu kontrolündeki plakasız motosiklet, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Gökoğlu ile motosikletteki Samet Tokmak (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.