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        Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni yapıldı

        Aksaray İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 54 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:45
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        Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni yapıldı
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        Aksaray İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 54 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

        Ulu Cami'de gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

        Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, hafızlığın her kişiye nasip olmayacağını söyledi.

        Hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrencinin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini belirten İşliyen, şunları kaydetti:

        "Bugün tarihi bir ulu mabette, tarihi bir hadiseye şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Hafız gençlerimiz bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğunda önemli bir adım attı. Henüz meselenin başındalar. Kitabımızın ezberlenmesi hayatımızda önemli bir adımdır. Kur'an bir hayat kitabıdır. Yolda yürümemizden eve girdiğimizde ne söylememiz gerektiğine kadar, ticaretimizden miras taksimine kadar, evliliğimizden çocukları nasıl yetiştireceğimize kadar, komşuluğumuzdan tarla işlerine kadar, hayatın her anında mesajlar ve düzenlemeler içerir."

        İşliyen, Kur'an-ı Kerim sadece okunup, sevabının alınacağı bir kitap olmadığını ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim'in hayata yansıması gerektiğini vurgulayan İşliyen, "Sokağımızı düzenlesin, evimizi ve gönlümüzü güzelleştirsin, gözler ve kulaklar onun yarattığı gayeye hizmet etsin diye indirilmiş bir kitaptır. Bir insan Kur'an-ı Kerimi okuduğu ve ezberlediği halde, yalan söylemeye devam ederse, haram yerse, kul ve kamu hakkı yerse, faiz, kumar, alkol alırsa ona aslında bir şey söylememiştir ve ondan çok uzaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

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