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        Aksaray'da bir zanlı kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı

        Aksaray'da kavga ettiği zanlı tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:10
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        Aksaray'da bir zanlı kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı
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        Aksaray'da kavga ettiği zanlı tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Abdullah D. (25) ile Serkan B. (25), merkeze bağlı Sağlık köyü girişinde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D, tabancayla Serkan B'yi vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kaçan Abdullah D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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