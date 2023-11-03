Aksaray'da bir zanlı kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı
Aksaray'da kavga ettiği zanlı tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da kavga ettiği zanlı tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Abdullah D. (25) ile Serkan B. (25), merkeze bağlı Sağlık köyü girişinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D, tabancayla Serkan B'yi vurarak yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaçan Abdullah D'yi yakalamak için çalışma başlattı.