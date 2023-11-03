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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-32 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:37
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-32 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Anadolu Üniversitesi'nin 19-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Baştan sona çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Üniversitesi, bir sayı farkla kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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