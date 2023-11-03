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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, mantar üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret etti

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kadın girişimci Rahime Kara ve eşi tarafından kurulan mantar serasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:34
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, mantar üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret etti
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kadın girişimci Rahime Kara ve eşi tarafından kurulan mantar serasını ziyaret etti.

        Kumbuzoğlu ve beraberindekiler merkeze bağlı Doğantarla köyündeki serayı ziyaret ederek Kara'dan bilgi aldı.

        Kadınlarla mantar toplayan Kumbuzoğlu, AA muhabirine, mantar ve diğer örtü altı ürün yetiştiriciliğinin kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

        Yüzde 70 hibe olarak kurulan mantar seralarını köylerde daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Girişimcimiz örnek bir davranışla bakanlıktan yüzde 70 hibe alarak bu serayı oluşturmuş. Bakım ve üretimini yapıyor. Bu bölgeye örnek olması açısından çok önemli bir uygulama. Yerinde görmek için geldik. Bu ve bunun gibi müessesleri daha da geliştirmek için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bunların sayısını arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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