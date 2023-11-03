Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, mantar üretimi yapan kadın girişimciyi ziyaret etti
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kadın girişimci Rahime Kara ve eşi tarafından kurulan mantar serasını ziyaret etti.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kadın girişimci Rahime Kara ve eşi tarafından kurulan mantar serasını ziyaret etti.
Kumbuzoğlu ve beraberindekiler merkeze bağlı Doğantarla köyündeki serayı ziyaret ederek Kara'dan bilgi aldı.
Kadınlarla mantar toplayan Kumbuzoğlu, AA muhabirine, mantar ve diğer örtü altı ürün yetiştiriciliğinin kırsal alanda yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.
Yüzde 70 hibe olarak kurulan mantar seralarını köylerde daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:
"Girişimcimiz örnek bir davranışla bakanlıktan yüzde 70 hibe alarak bu serayı oluşturmuş. Bakım ve üretimini yapıyor. Bu bölgeye örnek olması açısından çok önemli bir uygulama. Yerinde görmek için geldik. Bu ve bunun gibi müessesleri daha da geliştirmek için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bunların sayısını arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.