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        Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da çift taraflı kasık fıtığı bulunan Eflem Betül Doğan bebek, 32 günlükken yapılan başarılı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:30
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        Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da çift taraflı kasık fıtığı bulunan Eflem Betül Doğan bebek, 32 günlükken yapılan başarılı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Afyonkarahisar'da yaşayan Mikail (23) ile Hatice Doğan (22) çiftinin ilk bebekleri Eflem Betül'ün, henüz 7 günlükken kasığında oluşan şişlik fark edildi.

        Hastaneye götürülen bebeğe çift taraflı kasık fıtığı tanısı konuldu.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Eflem Betül, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

        - "Başarılı bir operasyonla yavrumuzu sağlığına kavuşturduk"

        Operasyonu gerçekleştiren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Betül Öztürk, AA muhabirine, bebeğin ilk muayenesinde çift taraflı fıtığının olduğunu gördüklerini söyledi.

        Bebeğin acil ameliyata alındığını anlatan Öztürk şunları kaydetti:

        "Özellikle sol bölgedeki fıtığı daha belirgin bir durumdaydı. Bir aylık bir bebek için seferber olduk. Erkek çocuklarda fıtık daha sık görülmektedir ancak bizim hastamız kız bir bebek. Fıtık kızlarda erkeklere göre az da olsa görülebiliyor. Başarılı bir operasyonla yavrumuzu sağlığına kavuşturduk. Annede de kısık fıtığı varmış ve ameliyat olmuş. Yani aile fıtık konusunda bilinçliymiş. Bu bizim için avantaj oldu."

        Öztürk, hastanede çok güçlü bir cerrahi ekibin bulunduğunu belirtti.

        Çocuk cerrahisi bölümünde çocuklar için yapılabilecek tüm operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Öztürk, "Çocuk Cerrahisi Bölümümüze çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor." dedi.

        Baba Mikail Doğan, bebekleri sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını, kendilerine bu süreçte destek olan doktorların emeğini unutmayacaklarını dile getirdi.

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