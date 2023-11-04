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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:45
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Liray Akpınar)

        Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Selin Hazal Uygur, Fabris (Ceren Cihan Önal, Berra Eren)

        Setler: 27-25, 25-22, 25-15

        Süre: 89 dakika (32, 34, 23)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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