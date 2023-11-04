Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:Aksaray

Hakemler:İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Liray Akpınar)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Selin Hazal Uygur, Fabris (Ceren Cihan Önal, Berra Eren)

Setler: 27-25, 25-22, 25-15

Süre: 89 dakika (32, 34, 23)

AKSARAY

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