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        Aksaray Belediyesi Şehitler Müzesi ziyarete açıldı

        Aksaray Belediyesince, Aksaraylı şehitlerin fotoğraf ve eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:46
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        Aksaray Belediyesi Şehitler Müzesi ziyarete açıldı
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        Aksaray Belediyesince, Aksaraylı şehitlerin fotoğraf ve eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi ziyarete açıldı.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, müzenin maneviyat duygusunun çok büyük olduğunu söyledi.

        Müzenin, şehit aileleri ve yakınları başta olmak üzere, herkes için çok değerli olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:

        "Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı Cumhur İttifakı olarak sürdürüyoruz. İnşallah 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'le birlikte büyük Türkiye ideallerini gerçekleştireceğiz. Maneviyatı çok güçlü olan bu ortamda ortaya konulan eserin önemi, milletimiz için çok büyük. Bu müzeler, ülkemiz ve şehirlerimiz için çok değerliler. Burayı ziyaret eden gençlerimiz, bugünlere nasıl gelindiğini, mutlu, sakin ve güven içinde evlerimizde oturuyorsak bunun kimlerin sayesinde olduğunu anlayacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız."

        Açılışa, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.

        Konuşmaların ardından Akar ile beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek müzeyi gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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