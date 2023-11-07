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        Aksaray'da iki kardeşi silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

        Aksaray'da tartıştıkları kişi tarafından silahla ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:31
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        Aksaray'da iki kardeşi silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
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        Aksaray'da tartıştıkları kişi tarafından silahla ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Baki D. (33) Aksaray Canlı Hayvan Pazarı'nda, İbrahim (33) ve kardeşi Alper Tas (28) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baki D, tabancayla Taş kardeşleri yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Baki D'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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