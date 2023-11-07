Aksaray'da iki kardeşi silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Aksaray'da tartıştıkları kişi tarafından silahla ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Baki D. (33) Aksaray Canlı Hayvan Pazarı'nda, İbrahim (33) ve kardeşi Alper Tas (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baki D, tabancayla Taş kardeşleri yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Baki D'yi gözaltına aldı.

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