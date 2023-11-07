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        Aksaray Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi

        Aksaray Üniversitesinde, bağımlılıkla mücadele etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce "Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:31
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        Aksaray Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi
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        Aksaray Üniversitesinde, bağımlılıkla mücadele etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce "Farkındalık Eğitimi" verildi.

        Üniversite Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, bağımlılıkla ilgili çeşitli konularda farkındalık oluşturulması amacıyla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Eğitim sonrası öğrenciler, uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik hazırlanan Narko Tır'ı gezdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tırda öğrencilere, uyuşturucuların zararları, kullanıcıların fiziksel değişimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vücutta yaptığı etki ve değişimler, elektronik ortamda ve dokunmatik bilgisayarlar kullanılarak anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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