Trafik kazasında yaşamını yitiren İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül'ün cenazesi Konya'da defnedildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Tırın çarpması sonucu 5 Kasım'da yaşamını yitiren Akgül'ün cenazesi, Yeşildağ Pazar yerine getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yeşildağ Mezarlığına defnedildi.

Törene, Akgül'ün yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül, M.Ü'nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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