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        Konya'da polisten kaçan sürücünün aracında 20 kilogram eroin ele geçirildi

        Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra yakaladığı sürücünün aracında 20 kilogram eroin bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:05
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        Konya'da polisten kaçan sürücünün aracında 20 kilogram eroin ele geçirildi
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        Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra yakaladığı sürücünün aracında 20 kilogram eroin bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eğribayat Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurmak istedi.

        Polisten kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücünün aracında 20 kilogram eroin ele geçirildi, A.T. ile H.K. gözaltına alındı.

        Öte yandan, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulundu, şüpheli Y.H. yakalandı.

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