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        İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:46
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        İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a ulaştı.

        Kadıköy'den "Hürlerin Yürüyüşü" adıyla hareket eden, Ankara ve Hatay üzerinden Gazze'de olmayı planlayan şair ve yazar Mehmet Akıncı ile arkadaşları, Aksaray'a geldi.

        Adana yolundaki dinlenme tesisinde mola verdikleri alanda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akıncı, amaçlarının Filistin için sadece yürümek olmadığını, insanlara bazı şeyleri hatırlatmak istediklerini söyledi.

        Dünyada sivil inisiyatiften daha büyük bir gücün olmadığını belirten Akıncı, şöyle konuştu:

        "İnsanların kafasında ve gönlünde olanları biz harekete geçirmek istiyoruz. Yürüyüşümüz devam ediyor. Şu anda yürüme mesafemiz 600 kilometreyi geçti. Yollarda bize insanlar büyük destek veriyor. Bizi durdurup ikramda bulunanlar var. Bunlar, insanlarımızın Gazze'deki vahşete karşı duruşunu da gösteriyor. Bunlar, bizlerin doğru yolda olduğumuzu gösteren olgular. İsrail'in yaptıklarına izleyici olarak kalmak büyük bir utanç. Biz bu utanca karşı yürüyüşümüzü başlattık."

        Gruptakilerden Nurettin Koç ise yürüyüşü sosyal medyadan gördüğünü, Sakarya'da katıldığını ifade etti.

        Acının, anneliğin ve çocukluğun ideolojisinin olmadığını vurgulayan Koç, "Bir baba olarak Gazze'deki çocukları gördüğümden bu yana bir tepki göstermem gerekiyordu. Bu amaçla bu yürüyüşe katıldım. Yürüyüş tabii ki zor ama insanın bir amacı olduğunda zorlukların üstesinden gelebiliyor." diye konuştu.

        Yüksek lisans öğrencisi Hanife Genç de kız kardeşleriyle yürüyüşe katıldıklarını, Gazze'deki insanların yanlarında olmak istediğini kaydetti.

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