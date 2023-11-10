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        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:24
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        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Rukiye Eroğlu (20) idaresindeki 35 U 5116 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiğinin patlatması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü Eroğlu, araçtaki annesi Şule (49), babası Ramazan (49), kardeşleri Nida Nur (8) ve Samed Eroğlu ile Behiye Ateş (35) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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