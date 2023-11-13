Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

A.Y.D. Yenikent beldesinde amcası V.D'nin (44) kullandığı traktörden düştü.

Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.