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        Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

        Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:32
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        Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
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        Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        A.Y.D. Yenikent beldesinde amcası V.D'nin (44) kullandığı traktörden düştü.

        Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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